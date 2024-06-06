Илья Любимов рассказал о звездной болезни после сериала «Не родись красивой»

Илья Любимов снимается в кино и играет в театре. Он уже давно счастлив в браке с коллегой Екатериной Вилковой. Они растят сына и дочку. Недавно актер снялся в с Полиной Гагариной в сериале «Красные линии».

Картину уже бурно обсуждают в Сети. Илья Любимов рассказал, что переживал огромную популярность, когда шел сериал «Не родись красивой». По его словам, тогда у него были все признаки звездной болезни. Однако артист заверил, что она длилась недолго.

По его словам, нечто такое переживает и его герой в «Красных линиях». Он заявил, что женщины реже подвержены этой болезни, чем мужчины.

«Это было 20 лет назад, я тоже в полной мере вкусил эту болезнь. Тверская улица останавливалась, в буквальном смысле останавливалось движение. Люди выскакивали из машин. Тогда не было фотоаппаратов. Они хотели просто посмотреть, взять автограф. Это было настоящее помешательство. В тот момент мы убрали по рейтингам Чемпионат мира по футболу. Тогда, если бы не Петр Наумович, я бы съехал окончательно. И Фоменко это быстро ставил на место. Видя этот снисходительный очень любовный взгляд, я достаточно быстро вернулся в ум», — поделился Илья Любимов.