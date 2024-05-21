Сериал «Золотое дно» с Юлией Снигирь продлили на второй сезон

Сериал «Золотое дно» вышел в 2023 году и стал успешным. Теперь стало известно, что картину продлили на второй сезон. Платформа «Иви» и продюсерская компания Team Films официально сообщили об этом.

Юлия Снигирь и Алексей Гуськов вернуться к главным ролям. Однако появятся и новые персонажи, которые тоже приложат руку к борьбе за семейный бизнес, но пока подробности остаются в секрете.

Написанием сценария занимаются Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а режиссером снова стал Илья Ермолов. Продюсером выступит Теймур Джафаров. Когда стартуют съемки второго сезона, станет известно позднее.