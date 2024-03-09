Сыну Юлии Снигирь и Евгения Цыганова исполнилось восемь лет

Актерская пара Юлия Снигирь и Евгений Цыганов воспитывают сына Федора. Мальчику 9 марта исполнилось восемь лет. В честь дня рождения наследника Юлия Снигирь поделилась в микроблоге его снимком.

В кадре мальчика запечатлен во время прогулки, вероятно, с родителями. На фото виднеется одежда двух взрослых людей.

Восьмилетний Федор выглядит очень стильно. Малыш облачен в модную куртку, шапочку бини и солнцезащитные очки.