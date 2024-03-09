Сыну Юлии Снигирь и Евгения Цыганова исполнилось восемь лет

Актерская пара Юлия Снигирь и Евгений Цыганов воспитывают сына Федора. Мальчику 9 марта исполнилось восемь лет. В честь дня рождения наследника Юлия Снигирь поделилась в микроблоге его снимком.
В кадре мальчика запечатлен во время прогулки, вероятно, с родителями. На фото виднеется одежда двух взрослых людей.
Восьмилетний Федор выглядит очень стильно. Малыш облачен в модную куртку, шапочку бини и солнцезащитные очки.
Сын Юлии Снигирь и Евгения Цыганова. Фото: соцсети Юлии Снигирь
«Это я. Мне 8 лет», - подписала Юлия Снигирь кадр от имени сына Федора.
Подписчики актрисы поспешили поздравить наследника известных артистов с днем рождения.
Стоит напомнить, что для Юлии Снигирь Федор - единственный сын, а для Евгения Цыганова - восьмой по счету ребенок. До романа с Юлией Снигирь Цыганов жил с актрисой Ириной Леоновой. В этом союзе на свет появилось семеро детей - три дочери и четыре сына. Когда Леонова была беременна младшей дочерью, она узнала, что у Цыганова и Снигирь начался роман.