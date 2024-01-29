Артема Дзюбу перепутали с актером Павлом Поповым в сериале «Золотое дно»: «Завалили сообщениями»

В Сети вышел сериал Сергея Минаева «Золотое дно», который тут же стал популярным среди россиян. В фильме рассказывается про семью, которая владеет крупным бизнесом. Однако постоянная дележка денег, интриги, скандалы и расследования мешают построить им человеческие отношения между собой.

Главную роль в картине исполнил актер Павел Попов, который очень похож на футболиста Артема Дзюбу. Спортсмен признался, что его буквально завалили сообщениями в соцсетях на эту тему.

«Ладно, посмотрел я это ваше «Золотое дно», в целом, зашло! Павел классно сыграл, но не похож ни разу», - отметил он.

Дзюба заявил, что сериал напомнил ему американский «Миллиарды».

Кстати, второй сезон будет точно, Сергей Минаев пообещал. Правда, сценарий еще не готовился. Поэтому картину мы увидим не раньше 2025 года.

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