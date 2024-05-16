Сергей Жуков объявил о съемках второго сезона сериала «Камера Мотор» про начало 90-х

Певец Сергей Жуков, рассказал о продолжении сериала «Камера Мотор». Он поделился этой новостью в программе Сусанны Альпериной «Медийные лица», которая выходит на RUTUBE.

Отметим, что это первый проект компании «Руки Вверх Production», который создается для ТНТ. Сериал посвящен культурному наследию девяностых годов. Зрителям уже полюбили этот проект.

Жуков, который является продюсером сериала, признался, что второму сезону проекта быть. Пока пишется сценарий. Он подчеркнул, что съемки занимают большое количество времени, а им надо успеть попасть в летний период.

«Сейчас мы пишем второй сезон. Но нужно понимать, что съемки занимают большое количество времени и это, как всегда, летнее время. Получается, у нас есть конкретный период, в который надо попасть», - говорит Сергей Жуков.«Для нас это вызов. И я знаю, что для актеров – и Димы Колчина, и Макса Киселева, и многих других – наш проект в приоритете, и они ждут съемок. Второй сезон будет точно, но конкретные даты мы пока не называем», - уточнил креативный продюсер сериала Вадим Бакунев.

Добавим, что по сюжету картины «Камера Мотор» самый обычный парень, работающий в видеосалоне, Николай Виденин в лице актера Павла Рассомахина, ставит школьникам кассету с фильмом для взрослых вместо мультика по своей ошибке. Поэтому его на год отправляют в колонию-поселение. А там по приказу начальника Назарова, которого играет Дмитрий Колчин, он начинает снимать ремейки знаменитого кино от «Терминатора» до «Индианы Джонса».

Напомним, что Жуков в последнее время много работает. Он также стал продюсером легендарного шоу «Новая Фабрика звезд». А в его семье случилось пополнение. Певец в конце 2023 снова стал отцом. Его жена родила сына Эвана.

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