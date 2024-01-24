Сергей Жуков показал фото новорожденного сына: «Моему малышу сегодня 47 дней»

Сергей Жуков не только певец, но и многодетный папа. Однако он с супругой Региной Бурд смог скрыть то, что они ждали еще одного ребенка. Жена певца свою беременность успешно маскировала. А в конце 2023 года у них родился сын. Мальчика пара назвала Эваном.
Артист присутствовал в роддоме. Однако пока супруги скрывают лицо ребенка. 23 января влюбленные поделились фото с крохой и отметили важную дату. Солист группы «Руки Вверх!» посвятил наследнику пост.
Сына Жуков заснял на руках у супруги. Мальчик был облачен в вязаный наряд с умилительной надписью: «Первое Рождество Эвана». Лицо ребенка пара не стала показывать. Но Регина нежно держала крохотные ножки наследника.
«Фан-факт: моему малышу сегодня 47 дней — ровно столько, сколько мне лет. И да, я тот самый папа, который считает дни своего ребенка, и что вы мне сделаете? Поздравим парня с этой датой?» — написал Жуков.
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Напомним, что супруги растят также дочку Нику, которой 14 лет, а также сыновей Энджела и Мирона — 13 и 8. А от первого брака у артиста есть 22-летняя дочка Александра.
Сергей Жуков заботиться о крохе-сыне. Фото: соцсети Сергея Жукова