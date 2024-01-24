Сергей Жуков показал фото новорожденного сына: «Моему малышу сегодня 47 дней»

Сергей Жуков не только певец, но и многодетный папа. Однако он с супругой Региной Бурд смог скрыть то, что они ждали еще одного ребенка. Жена певца свою беременность успешно маскировала. А в конце 2023 года у них родился сын. Мальчика пара назвала Эваном.

Артист присутствовал в роддоме. Однако пока супруги скрывают лицо ребенка. 23 января влюбленные поделились фото с крохой и отметили важную дату. Солист группы «Руки Вверх!» посвятил наследнику пост.