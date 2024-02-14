Сергей Жуков заявил, что уже нашел двух подопечных на кастинге «Фабрики звезд»

Сергей Жуков стал одним из наставников в «Новой Фабрике звезд». Он уже принимает участие в кастинге, где пытается найти большую звезду. Певец хочет с помощью проекта отыскать не звезду-однодневку, а артиста, который будет собирать целые стадионы. Он также жестко высказался в адрес коллег, «поющих для себя». Солист «Руки Вверх!» считает, что в таком случае стоит петь только перед зеркалом.
Также Жуков отметил, что нашел двух подопечных. Они не попали в проект, но их песни могут стать хитами. Примечательно, что на отбор в «Фабрику» пришла дочка артиста Ника. Она наблюдала за происходящим, но сама петь не стала. А Сергей подчеркнул, что не стал настаивать на том, чтобы 15-летяя наследница отправилась на проект.
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«Это ее выбор, когда она захочет, я с удовольствием дам ей возможность, и поверьте — точно не буду помогать. Как тут можно помочь? Если человек, допустим, не хочет или не умеет. Просто она и правда поет, танцует, работает над собой», — высказался он, пишет KP.RU.