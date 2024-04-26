Гогунский о съемках в «Универе. 13 лет спустя»: «Это отдых по сравнению с «Универом» в 2007 году»

Актер Виталий Гогунский рассказал Teleprogramma.pro, что решение вернуться в проекn «Универ. 13 лет спустя» было принято им под влиянием зрителей. По его словам, в соцсетях каждый второй комментарий был просьбой вернуть персонажа Кузю. Артист даже пошутил, что иногда казалось, будто это пишет его бывшая жена. Позже Гогунскому позвонили с телеканала ТНТ и также пригласили вернуться.

Виталий подчеркнул, что у него нет предубеждений против одной роли. Персонаж Кузя, по его мнению, любим зрителями, и именно это дает актеру силы.

«Я вернулся, я соскучился, меня ждали!» — заявил Гогунский.

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Виталий Гогунский еще и сравнил съемки в сериалах образца 2007 года и нынешнего.