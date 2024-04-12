Павел Деревянко: «Я никуда не уеду из России. На чужбине я просто сдохну, и года не пройдет»

- Может, потому, что его позиционировали как комедию, - он и начинается как комедия, - а потом вдруг возникает жесточайший замес. Я там сыграл актера, который «поймал звезду» и в результате потерял все. Его директор придумывает пиар-акцию: инсценировать его смерть, похоронить, а потом откопать. И в итоге полфильма мой герой проводит под землей в гробу, пытаясь выбраться, а заодно у него происходит полная переоценка себя и всего мироощущения. Это настолько подробно и правдоподобно снято, что у зрителей иногда наступала клаустрофобия, люди потели, нервничали. Я читал комментарии: «Идите вы к черту с такими комедиями!» Но фильм собрал нормальные деньги, и все, кто над ним работал, очень довольны. Мы сняли хорошее кино, которое я всем рекомендую.

- Есть же актерское суеверие, что смерть играть можно, а вот в гробу лежать не стоит. Вам в гробу лежать понравилось?

- Это пирожное может понравиться, а лежать в гробу… Мне не было дискомфортно. Не мучили ни страхи, ни клаустрофобия, тем более, в гроб на съемках я ложусь не в первый раз. Нам для съемок сделали три гроба разных размеров, и могу сказать: когда ты ложишься в гроб, наступают какие-то умиротворение и спокойствие. Мне сразу хотелось там спать, я постоянно зевал. Правда, еще было воздуха маловато…

- Вам часто приходится чему-то учиться для ролей? Например, на музыкальных инструментах играть, на лошадях ездить?

- Для сериала «Великая», где я играл Петра III, специально брал уроки игры на скрипке, плюс уроки немецкого акцента. Я крайне люблю эти вызовы, когда нужно как-то перевоплотиться, добавить себе выразительных средств, чтобы выглядеть и играть немножко по-другому. И пока мне это удается… Если говорить о лошадях, я в детстве в деревне пас на них коров, так что умел на них кататься. Но разлюбил после сериала «Девять жизней Нестора Махно». На съемках были полудикие животные: два раза меня конь сбрасывал, я отлетал от него как мячик. Один раз меня лошадь понесла, я ее еле-еле остановил, слез с нее, а она мне копытом как дала, - мизинец сломала на ноге… До этого я постоянно ездил на конюшни, в школы верховой езды, катался там. После «Махно» как отрезало.

Но вообще я очень люблю учиться. И для роли готов сделать многое.

- А играть на английском языке? Вы ведь на нем играли в «Кровавой графине Батори» со Светланой Ходченковой…

- Не очень удачный это был для меня эксперимент. После этого фильма у меня исчезло желание делать себе карьеру в Голливуде. Если до этого я мечтал об нем, то тут понял, что ничего там тебе нормального не светит. Только на родном языке ты можешь быть по-настоящему конкурентоспособным. У меня нет такого английского, чтобы на нем сниматься. «Батори» была стрессовой историей, и я подумал – к чертям. Где родился, там и пригодился. Теперь я полностью и навсегда здесь.

- Многие ваши коллеги ищут счастья за границей. Вы смогли бы уехать?

- Нет, не смог бы. Я это твердо осознал, как раз когда многие начали уезжать. Я общался с самим собой, смотрел на себя со стороны и понял, что на чужбине в буквальном смысле умру, просто сдохну, и года не пройдет. И я понял, что никогда никуда не поеду. Я буду жить и доживать свои годы здесь. И буду здравствовать, и будут здравствовать мои дети, мои родители, мои близкие. Я все для этого делаю.

- На уехавших сейчас обрушиваются буквально волны хейта.

- Я не согласен с этим. У каждого свои обстоятельства, своя история. Люди разные. Я вообще никого не осуждаю. Так, как минимум, легче жить.

«В 20 лет было много глупостей»

- Когда читаешь ваши интервью, создается ощущение, что Деревянко в 20 лет и сейчас – два разных человека.

- В двадцать лет я дурной был. Сделал себе татуировку на бедре… Не буду рассказывать.

- Нет, расскажите!

- Мне всегда хотелось татуировку, но я не знал, какую и где. После окончания четвертого курса ГИТИСа поехал на побывку в Таганрог. Там брат, Саша - он на девять лет старше меня. Я ему говорю: «Хочу татуху. Наверное, где-то под трусами, чтобы не было видно». Саша берет лист бумаги А4, цветные ручки и очень хорошо рисует кусочек моря, красно-оранжево-желтое закатное солнце и большого дельфина, в изгибе, с брызгами. Спрашивает: «Нравится?» Я говорю: «Слушай, брат, не знаю». – «Ты что, дельфинов не любишь?» - «Люблю». – «Это символ свободы!» И за два дня его одноклассник Вова Бирюков набил мне эту разноцветную татуировку. Было очень смешно. Несколько лет ходил с ней, потом забил ее другой картинкой…

В 20 лет было много глупостей… Но в целом я не поменялся, остался таким же – светлым, нежным и застенчивым в глубине души человеком. Ненавижу врать, ненавижу врущих… Много чего прибавилось, я расцвел за это время. Но внутреннего ребенка своего не потерял.

- А каким вы были студентом?

- Первый курс пролетел мимо. Я приехал из Таганрога, поступил и совершенно забыл, зачем я пришел в это заведение – в ГИТИС. Потому что окунулся в студенческую разгульную общажную жизнь, она меня затянула. Выпивка, общение, красивые девушки, суперталантливые парни… Я не знаю, как меня не выгнали. Я был абсолютно гадким утенком. Среди самых худших я был в буквально смысле слова самый никакой. А когда заканчивал институт, у меня были четыре главных роли в дипломных спектаклях, такой вот прогресс. На четвертом курсе я учился так, как учатся на первом. В обморок однажды на спектакле упал от недоедания…

- Настолько бедной была юность?

- Ну, конечно, мы и голодали частенько, но я упал не от того, что мне нечего было есть, а от того, что есть просто не успевал. Дипломные спектакли, большая аудитория, разные режиссеры, безумно много работы. И, как результат, обморок прямо на сцене.

- Какую роль вам хотелось бы сыграть, ну, например, из классики? Вот вы сыграли дядю Ваню, еще - Смердякова в «Братьях Карамазовых» у Юрия Мороза…