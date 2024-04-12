Павел Деревянко: «Я никуда не уеду из России. На чужбине я просто сдохну, и года не пройдет»

Павел Деревянко - один из самых востребованных актеров России. Он может играть и в комедиях (их множество - от «Ржевский против Наполеона» до «Холопа-2»), и в драмах (одна из самых ярких его работ - в картине Евгения Григорьева «Подельники», телепремьера которой недавно состоялась в «Закрытом показе»). На его счету множество сериалов («Обратная сторона Луны», «Великая», «Домашний арест», «Беспринципные», «Сансара», «Дылды») и кинохитов («Гоголь», «Салют-7», «СуперБобровы. Народные мстители»). Только за последние полгода вышли фильмы «Конец Славы», «Золото Умальты», «Он + Она», «Холоп-2», новогоднее шоу «Иван Васильевич меняет все», сериалы «Ласт квест», «Короче, план такой», «Волшебный участок» и «Как Деревянко Ломоносова играл».
С недавних пор он стал и ведущим мероприятий - праздников и корпоративов (по словам Павла, он на них старается наладить личный контакт с каждым зрителем, и его очень хорошо принимают). А еще Деревянко играет дядю Ваню в спектакле Андрея Кончаловского. И блестяще читает рассказы Аверченко и Тэффи в постановке «Хулиганы. Идеальная пара» (вместе с ним там участвует знаменитый виолончелист Борис Андрианов). «Хулиганов» можно будет посмотреть 16 апреля в московском театре ОДЕОН, причем посмотреть, сидя за столиком (в стоимость билета входит бокал вина или лимонада и сет закусок).
Павел говорит: «Мы гастролировали в Дубае и на Кипре, и спектакли шли именно в таком формате, это было просто идеально, крайне весело! Люди чуть-чуть выпивают, мы на сцене тоже можем немножечко подкирнуть, все очень раскованно, расслабленно. Результат - удивительная энергетика, люди в восторге. Зритель получает заряд интеллигентного юмора. Это весело, остроумно, смешно, динамично. Это то, что меня греет».
Мы поговорили с Павлом о работе, отдыхе и личной жизни.
«Обычная бытовая память у меня отсутствует»
На съемках приключенческого фильма «Золото Умальты». Фото: кадр из фильма
- За 25 лет карьеры вы снялись в 135 фильмах и сериалах…
- Даже больше, по-моему.
- Некоторые актеры снимаются так же часто, как вы, и сами про себя со смехом рассказывают, что, приезжая на площадку, уже не понимают, в какой картине играют.
- К счастью, у меня такого не бывает. Хотя два года назад у меня было шесть проектов одновременно, и с августа до Нового года я жил вообще без выходных. Перед тем, как в это войти, размышлял, справлюсь ли с таким графиком. И, к счастью, справился, нигде и ни в чем не путался, всегда отлично знал текст. Вообще, у меня с памятью удивительная нескладуха. Тексты я учу очень быстро, всегда их помню, с ними на площадке не возникает никаких проблем. А что касается обычной бытовой памяти, она просто отсутствует: я ничего не запоминаю. Ни лица, ни людей, ни ситуации, ни названия фильмов, где играл…
- Как вы отдыхаете в перерывах между съемками?
- Каждый год я езжу в Кивач, в Карелию, там есть отличная клиника. В этом году мы ездили туда с моей подругой Зоей. Кто-то ездит на детокс, я - просто на программу «Антистресс», без жестких чисток. Полный чекап каждый год – это очень круто! А так я уже пару лет никуда не ездил, только в мой родной Таганрог, где у меня прекрасный дом. Мы там делаем однодневный фестиваль «Семейное древо». Вообще, мои родители работали на заводе «Красный котельщик», они там познакомились, и мы с братом родились. Все заводы были культурно подкованные. У них и походы были, и концерты, спартакиады.
Мы приходили на спартакиаду – и папа, и мама, мы там бегали, прыгали, это было крайне весело и врезалось в мою память, как очень классное времяпровождение. И вот сейчас, 10 мая в Приморском парке устраиваем огромный фестиваль: там и эстафеты для всей семьи, и возможность сдать нормы ГТО, и фудкорт, вечером будет играть группа, а после я буду играть свой диджей-сет…
У меня пару лет как появилось острое желание отдать дань городу, где я родился и вырос. Это были просто фантастическое детство и фантастический город. В какой-то момент, когда Крым стал наш, Таганрог закрылся, потому что он на границе с Украиной. Раньше просто кишел людьми – порт, юг, курорт… А сейчас начал немножко стагнировать. А я мечтаю, чтобы он расцветал. Хочу объединять людей, объединять власть и бизнес, делать для нашего города хорошие вещи. Я амбассадор Таганрога! Он зеленый, волшебный, у меня там живут мама, брат, дом в красивейшем месте, баню строим. Я собираюсь там пенсию проводить, поэтому готовлю себе плацдарм.
«Когда ложишься в гроб, наступает умиротворение»
- Вас изначально все воспринимали как комедийного актера. И вдруг вам захотелось стать драматическим?
- Не вдруг. Это всегда во мне было. Просто самые яркие, выразительные мои свойства заметили с самого начала, эксплуатировали их в комедиях и продолжают эксплуатировать, в хорошем смысле этого слова. Но во мне был запас для драмы.
- Вам не кажется, что ваши старые комедии, типа «Гитлер капут!», нанесли вам репутационный ущерб? Многие люди до сих пор кривятся, услышав одно название.
- Не знаю. У этого фильма очень много поклонников. Я просто сотни людей встречал, которые с восторгом говорили: «Как это здорово!» Хотя, конечно, многие говорили и «Какой ужас»… Так или иначе, мы там познакомились и подружились с режиссером Марюсом Вайсбергом, я потом стал крестным отцом Эрика, его сына. И сейчас мы сняли прекрасный «Конец Славы» - это лучший фильм Марюса, и многие говорят, что лучшая моя работа в кино.
- «Конец Славы» вышел в начале февраля этого года и не стал большим событием.
В киноленте «Конец Славы» актер сыграл своего коллегу - зазвездившегося актера. Фото: кадр из фильма
- Может, потому, что его позиционировали как комедию, - он и начинается как комедия, - а потом вдруг возникает жесточайший замес. Я там сыграл актера, который «поймал звезду» и в результате потерял все. Его директор придумывает пиар-акцию: инсценировать его смерть, похоронить, а потом откопать. И в итоге полфильма мой герой проводит под землей в гробу, пытаясь выбраться, а заодно у него происходит полная переоценка себя и всего мироощущения. Это настолько подробно и правдоподобно снято, что у зрителей иногда наступала клаустрофобия, люди потели, нервничали. Я читал комментарии: «Идите вы к черту с такими комедиями!» Но фильм собрал нормальные деньги, и все, кто над ним работал, очень довольны. Мы сняли хорошее кино, которое я всем рекомендую.
- Есть же актерское суеверие, что смерть играть можно, а вот в гробу лежать не стоит. Вам в гробу лежать понравилось?
- Это пирожное может понравиться, а лежать в гробу… Мне не было дискомфортно. Не мучили ни страхи, ни клаустрофобия, тем более, в гроб на съемках я ложусь не в первый раз. Нам для съемок сделали три гроба разных размеров, и могу сказать: когда ты ложишься в гроб, наступают какие-то умиротворение и спокойствие. Мне сразу хотелось там спать, я постоянно зевал. Правда, еще было воздуха маловато…
- Вам часто приходится чему-то учиться для ролей? Например, на музыкальных инструментах играть, на лошадях ездить?
- Для сериала «Великая», где я играл Петра III, специально брал уроки игры на скрипке, плюс уроки немецкого акцента. Я крайне люблю эти вызовы, когда нужно как-то перевоплотиться, добавить себе выразительных средств, чтобы выглядеть и играть немножко по-другому. И пока мне это удается… Если говорить о лошадях, я в детстве в деревне пас на них коров, так что умел на них кататься. Но разлюбил после сериала «Девять жизней Нестора Махно». На съемках были полудикие животные: два раза меня конь сбрасывал, я отлетал от него как мячик. Один раз меня лошадь понесла, я ее еле-еле остановил, слез с нее, а она мне копытом как дала, - мизинец сломала на ноге… До этого я постоянно ездил на конюшни, в школы верховой езды, катался там. После «Махно» как отрезало.
Но вообще я очень люблю учиться. И для роли готов сделать многое.
- А играть на английском языке? Вы ведь на нем играли в «Кровавой графине Батори» со Светланой Ходченковой…
- Не очень удачный это был для меня эксперимент. После этого фильма у меня исчезло желание делать себе карьеру в Голливуде. Если до этого я мечтал об нем, то тут понял, что ничего там тебе нормального не светит. Только на родном языке ты можешь быть по-настоящему конкурентоспособным. У меня нет такого английского, чтобы на нем сниматься. «Батори» была стрессовой историей, и я подумал – к чертям. Где родился, там и пригодился. Теперь я полностью и навсегда здесь.
- Многие ваши коллеги ищут счастья за границей. Вы смогли бы уехать?
- Нет, не смог бы. Я это твердо осознал, как раз когда многие начали уезжать. Я общался с самим собой, смотрел на себя со стороны и понял, что на чужбине в буквальном смысле умру, просто сдохну, и года не пройдет. И я понял, что никогда никуда не поеду. Я буду жить и доживать свои годы здесь. И буду здравствовать, и будут здравствовать мои дети, мои родители, мои близкие. Я все для этого делаю.
- На уехавших сейчас обрушиваются буквально волны хейта.
- Я не согласен с этим. У каждого свои обстоятельства, своя история. Люди разные. Я вообще никого не осуждаю. Так, как минимум, легче жить.
«В 20 лет было много глупостей»
- Когда читаешь ваши интервью, создается ощущение, что Деревянко в 20 лет и сейчас – два разных человека.
- В двадцать лет я дурной был. Сделал себе татуировку на бедре… Не буду рассказывать.
- Нет, расскажите!
- Мне всегда хотелось татуировку, но я не знал, какую и где. После окончания четвертого курса ГИТИСа поехал на побывку в Таганрог. Там брат, Саша - он на девять лет старше меня. Я ему говорю: «Хочу татуху. Наверное, где-то под трусами, чтобы не было видно». Саша берет лист бумаги А4, цветные ручки и очень хорошо рисует кусочек моря, красно-оранжево-желтое закатное солнце и большого дельфина, в изгибе, с брызгами. Спрашивает: «Нравится?» Я говорю: «Слушай, брат, не знаю». – «Ты что, дельфинов не любишь?» - «Люблю». – «Это символ свободы!» И за два дня его одноклассник Вова Бирюков набил мне эту разноцветную татуировку. Было очень смешно. Несколько лет ходил с ней, потом забил ее другой картинкой…
В 20 лет было много глупостей… Но в целом я не поменялся, остался таким же – светлым, нежным и застенчивым в глубине души человеком. Ненавижу врать, ненавижу врущих… Много чего прибавилось, я расцвел за это время. Но внутреннего ребенка своего не потерял.
- А каким вы были студентом?
- Первый курс пролетел мимо. Я приехал из Таганрога, поступил и совершенно забыл, зачем я пришел в это заведение – в ГИТИС. Потому что окунулся в студенческую разгульную общажную жизнь, она меня затянула. Выпивка, общение, красивые девушки, суперталантливые парни… Я не знаю, как меня не выгнали. Я был абсолютно гадким утенком. Среди самых худших я был в буквально смысле слова самый никакой. А когда заканчивал институт, у меня были четыре главных роли в дипломных спектаклях, такой вот прогресс. На четвертом курсе я учился так, как учатся на первом. В обморок однажды на спектакле упал от недоедания…
- Настолько бедной была юность?
- Ну, конечно, мы и голодали частенько, но я упал не от того, что мне нечего было есть, а от того, что есть просто не успевал. Дипломные спектакли, большая аудитория, разные режиссеры, безумно много работы. И, как результат, обморок прямо на сцене.
- Какую роль вам хотелось бы сыграть, ну, например, из классики? Вот вы сыграли дядю Ваню, еще - Смердякова в «Братьях Карамазовых» у Юрия Мороза…
С виолончелистом Борисом Андриановым в постановке «Хулиганы. Идеальная пара». Фото: ALEX DRAW
- Даже не могу сказать конкретно. Мне так много еще хочется сделать! Есть потенциал и огромное желание… В жанровом кино хочется сняться, фантастике. Очень хочется в фантастическом фильме про космос. Военная тематика мне очень нравится… Я всеядный, много чего люблю.
«Дочь уже лет пять назад определилась: хочет быть кондитером»
- У какого режиссера вы мечтали бы сняться? Кто-то говорит - у Альмодовара, кто-то - у Ларса фон Триера…
- У Жоры Крыжовникова. Была у нас какая-то проба, но что-то там не получилось. Прямо вот обращаюсь через вас к нему с просьбой еще раз обратить на меня внимание.
- Ваши дочери Варя и Александра смотрят ваши фильмы?
- Смотрят, когда попадают на премьеру, или если по телеку что-то покажут.
- А что им нравится?
С дочками Варей и Сашей. Фото: личная страница Павла Деревянко в социальной сети
- Они спокойно к этому относятся. Ну, папу показывают… Никаких в связи с этим криков, визгов, объятий. Для «Домашнего ареста» они еще юны, «Беспринципных» им рано смотреть. Хотя Варька - ей 13 с половиной лет - наверняка смотрела уже. Современные дети все знают. Интернет у них есть, нажал две кнопки – и смотри, что хочешь. Как их от этого уберечь? Невозможно. Только каким-то личным примером.
- Вы в курсе, чем живут современные подростки, в том числе ваши дочери?
- Ну, я смотрю на дочерей, мы адекватно общаемся, я в курсе, что им нравится. Варька занимается гимнастикой и конкретно хочет стать кондитером, уже лет пять как определилась и идет к этому. Актрисой она никогда не хотела быть, хотя артистические задатки у нее есть. Саня, младшая, недавно увлеклась веб-дизайном, постоянно рисует какие-то презентации, ей это нравится.
- Некоторые родители считают, что их дети живут в параллельной реальности, которая им непонятна.
- Нет, мне все понятно. Я не хочу, чувствовать, что дети в параллельной реальности, мы с ними вместе, рядом.
- У вас получается смотреть чужие фильмы или сериалы?
- Позавчера ходили с Зоей на «Дюну» вторую. Хорошее медитативное кино, круто сделанное. А так я нечасто кино смотрю - даже «Барби» и «Оппенгеймера» еще не видел.
Небольшой отдых с подругой Зоей Фуць. Фото: личная страница Павла Деревянко в социальной сети
- Зоечка шьет одежду, у нее личный бренд FABZ. Она большая молодец, у нее много всего яркого и крутого впереди. У нее два сына, 10 и 11 лет, сама их воспитывает… Мы познакомились три года назад, дружили, а в этот Новый год я понял, что никого лучше не найду, потому что никого лучше просто нет. Увидел это, осознал - и все, в путь!