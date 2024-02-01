Факты о новой возлюбленной Павла Деревянко: кто такая Зоя Фуць

Недавно актер Павел Деревянко появился на публике с новой возлюбленной. Поклонники тут же заинтересовались, кто она.
В 2021 году Павел развелся со своей женой Дарьей Мясищевой и через год его увидели с девушкой по имени Зоя Фуць. После этого Деревянко не афишировал свою личную жизнь, и вот теперь вышел в свет со своей избранницей.
Он появился с ней на премьере фильма «Конец Славы», который выходит в широкий прокат 1 февраля. 47-летний Деревянко буквально сиял от счастья, ведь его сопровождала 33-летняя бизнесвумен Зою Фуць.
Влюбленные выбрали парные луки: Павел был одет в бордовый брючный костюм-тройку, а Зоя предпочла бордовое платье с пайетками.
Павел сообщил прессе, что несколько лет они с Фуць просто дружили. Лишь потом он осознал, что эта женщина - именно та, которую он искал. И совсем недавно актер стал жить вместе с любимой.
Зоя Фуць знакома с Деревянко несколько лет. Фото: соцсети
Кто такая Зоя Фуць
Об избраннице актера известно немного. Зоя Фуць - российский дизайнер одежды.
Девушка родилась 27 октября 1990 года в Байкальске Иркутской области. Училась в средней школе № 11 своего родного города.
Карьера
Разменяв третий десяток, Зоя начала строить карьеру. В 2014 году она занималась продажей одежды известных итальянских брендов и неплохо на этом зарабатывала, но стремление двигаться вперед заставило сменить род деятельности.
В 2015 году Фуць обучилась и стала профессиональным визажистом. В 2017 году Зоя открыла предпринимательство, чтобы предоставлять свои услуги в частном порядке и пробыла в этом качестве полтора года.
В ее карьере была попытка открыть свой салон красоты с коллегой Екатериной Ким под названием Lash & F.A.B.S., который не только предоставлял услуги маникюра, педикюра и прочего, но и позиционировался как женский клуб с закрытыми мероприятиями и мастер-классами в формате вечеринок.
В 2023 году Зоя вернулась к статусу ИП, чтобы заниматься онлайн-продажами, а также развивать собственную марку одежды FABZ для бизнеса и спорта с минималистичным дизайном.
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Зоя Фуць воспитывает двоих сыновей. Фото: соцсети
Личная жизнь
Еще в юности Зоя Фуць познала опыт брака. От бывшего мужа Ореста Михайловича она получила оригинальную фамилию, которую оставила и после развода. Девичья фамилия девушки - Коровина.
У супругов родились два сына-погодки. Мирон появился на свет 26 сентября 2012 года, а Никос 26 августа 2013-го. Но, несмотря на наличие двух общих детей, их личная жизнь дала трещину, и в итоге они развелись.
Зоя постоянно занимается спортом и демонстрирует свою хорошую физическую форму в соцсетях. Ее сыновья тоже добиваются серьезных успехов, участвуя в состязаниях разного уровня по восточным единоборствам.
Деревянко не скрывает, что счастлив с Зоей Фуць. Фото: Global Look Press
Осенью 2021 года Зоя впервые появилась на публике с российским актером Павлом Деревянко. Молодые люди мило общались и демонстрировали теплые отношения, но официально объявлять себя парой не спешили.
Лишь в начале этого года Павел и Зоя опубликовали на своих страницах в социальных сетях совместные фотографии. Новый год и Рождество влюбленные тоже провели вместе. Деревянко удалось поладить с детьми избранницы, и он не скрывает, что счастлив рядом с Фуць.