Факты о новой возлюбленной Павла Деревянко: кто такая Зоя Фуць

Недавно актер Павел Деревянко появился на публике с новой возлюбленной. Поклонники тут же заинтересовались, кто она.

В 2021 году Павел развелся со своей женой Дарьей Мясищевой и через год его увидели с девушкой по имени Зоя Фуць. После этого Деревянко не афишировал свою личную жизнь, и вот теперь вышел в свет со своей избранницей.

Он появился с ней на премьере фильма «Конец Славы», который выходит в широкий прокат 1 февраля. 47-летний Деревянко буквально сиял от счастья, ведь его сопровождала 33-летняя бизнесвумен Зою Фуць.

Влюбленные выбрали парные луки: Павел был одет в бордовый брючный костюм-тройку, а Зоя предпочла бордовое платье с пайетками.

Павел сообщил прессе, что несколько лет они с Фуць просто дружили. Лишь потом он осознал, что эта женщина - именно та, которую он искал. И совсем недавно актер стал жить вместе с любимой.