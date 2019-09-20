Без комплексов: Ирина Дубцова удивила откровенным снимком

На снимке Дубцова стоит на коленях, а за шею ее держит полуобнаженный мужчина. Артистка подписала фото так: «Мужчины в моём инста пользуются спросом. Мужчины и грудь. Ловите!» При этом она уточнила, что предыдущая фотография, на которой были «шесть красивых женщин» была удалена со стороны Instagram.