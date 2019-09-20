Без комплексов: Ирина Дубцова удивила откровенным снимком

Ирина Дубцова нечасто публикует в сети собственные фотографии откровенного содержания. Однако в этот раз певица решила сделать исключение. На своей странице в Instagram она разместила профессионально выполненную фотографию в необычном антураже.
На снимке Дубцова стоит на коленях, а за шею ее держит полуобнаженный мужчина. Артистка подписала фото так: «Мужчины в моём инста пользуются спросом. Мужчины и грудь. Ловите!» При этом она уточнила, что предыдущая фотография, на которой были «шесть красивых женщин» была удалена со стороны Instagram.
Подписчики с энтузиазмом отреагировали на снимок. «Ириш, ты жгунья», «Невероятно красиво», «Ириша, вот ты хулиганка», — поделились они впечатлениями.