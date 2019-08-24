Ирина Дубцова: «Чтобы избавиться от морщин, не нужно ложиться под нож»

Певица поделилась с читательницами «Телепрограммы» секретами своего преображения.

Летом Ирина хорошо поработала и теперь отдыхает в Монте-Карло. Зрители на концертах заметили, как певица изменилась, — постройнела, помолодела. В отличие от многих своих коллег Дубцова не стала скрывать от нас, в чем причина ее преображения, — похорошеть ей помогли грамотные специалисты.

Лицо

«Меня часто спрашивают про уход за лицом. Некоторые подозревают в пластике, но нет! Медицина и косметология развиваются с такой скоростью, что уже не нужно ложиться под нож, чтобы сохранить овал лица, улучшить контур, избавиться от морщинок.

Я люблю ручной массаж лица: он помогает избавиться от отеков, придает лицу свежий вид. Из аппаратных процедур предпочитаю комплексное лазерное омоложение 4D на аппарате Fotona. Эта процедура эффективно выравнивает тон кожи.

Еще мне нравится процедура HydraFacial с эффектом „здесь и сейчас“ — лицо преображается моментально (удаляется верхний ороговевший слой кожи, очищаются поры, затем кожу увлажняют и питают. — Ред.). Отмечу еще одну из эффективных и любимых процедур — „стройное лицо“. После процедуры лицо действительно становится подтянутым. Механизм ее в следующем: в жировую прослойку кожи вводят специальный коктейль из препаратов, потом часа четыре ты выглядишь так, словно тебя покусали пчелы. За это время „коктейль“ выгоняет воду из тканей.

Я теперь обожаю свое лицо без макияжа. Процедуры, проведенные правильным доктором, позволяют мне не носить в обычной жизни тональный крем и пудру. Но помните, что здоровый румянец на щечках бывает только у добрых девочек, которые не пишут злобных комментариев в социальных сетях! Вредность старит. А отличное отражение в зеркале — это еще и залог прекрасного настроения, которым вам захочется срочно поделиться со всем миром».

Тело

«Я никогда не переедала — постоянно придерживаюсь принципов правильного питания. А когда я решила понять, что происходит с моим весом, то выяснила — это отеки. После родов стала к ним склонна. Я долго искала их причину, прошла серьезные, самые современные исследования и диагностики, побывала у массы врачей, сдала анализы на самые редкие гормоны…

Оказалось, что все в порядке! Проблем доктора не находили: все в норме. Зато невролог и психолог пришли к выводу, что поправляюсь я от нервов. Лишний вес — это своеобразная психологическая броня, она помогает мне справляться с проблемами и разными жизненными перипетиями. Будь я весом 45 кг, то просто сломалась бы, заработав проблемы с давлением, сосудами и т. п. То есть организм, набирая лишний вес, просто так защищает меня. Можете не верить, но, поняв это, я почему-то начала худеть…»

Косметичка в полет

Вот что певица рекомендует брать с собой в самолет тем, кто отправляется сейчас в отпуск: