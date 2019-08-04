НОВОСТИ

Ирина Дубцова пошутила, что 13-летний сын угнал машину

Певица разрешила подростку сесть за руль дорогого автомобиля.

Ирина Дубцова пошутила, что 13-летний сын угнал машину
Ирина Дубцова показала, как сын водит машину. Фото: globallookpress.com

Ирина Дубцова продемонстрировала подписчикам микроблога в Stories, как ее 13-летний сын Артем ловко водит дорогое авто. 37-летняя певица пошутила за кадром, что подросток угнал машину.

«У нас, кажется, какой-то мальчик угнал машину! Ты зачем её угнал? Тебе кто разрешил?» — говорит Дубцова.

Согласно российскому закону садиться за руль машины можно только совершеннолетним гражданам, а управление автомобилем несовершеннолетними влечет за собой административную ответственность.

13-летний сын Ирины Дубцовой сел за руль. Фото
13-летний сын Ирины Дубцовой сел за руль. Фото: instagram.com/dubtsova_official/

Несмотря на то, что Артем прокатился по закрытой территории коттеджного поселка, где расположен их дом, сотрудники правоохранительных органов могут расценить это видео как правонарушение, и тогда Ирине Дубцовой грозит штраф. Сумма штрафа составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее в аналогичном нарушении закона была уличена российская фигуристка, чемпионка Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова. Спортсменка, которой на тот момент было 16 лет, поделилась видео, где она проехала по улицам Ижевска за рулем машины, в соцсети. В итоге на фигуристку было заведено административное дело и выписан штраф.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

административное правонарушениеИрина Дубцова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ирина Дубцова пошутила, что 13-летний сын угнал машину
Интересно?
Поделись с друзьями: