Ирина Дубцова пошутила, что 13-летний сын угнал машину

Ирина Дубцова продемонстрировала подписчикам микроблога в Stories, как ее 13-летний сын Артем ловко водит дорогое авто. 37-летняя певица пошутила за кадром, что подросток угнал машину.

«У нас, кажется, какой-то мальчик угнал машину! Ты зачем её угнал? Тебе кто разрешил?» — говорит Дубцова.

Согласно российскому закону садиться за руль машины можно только совершеннолетним гражданам, а управление автомобилем несовершеннолетними влечет за собой административную ответственность.

Несмотря на то, что Артем прокатился по закрытой территории коттеджного поселка, где расположен их дом, сотрудники правоохранительных органов могут расценить это видео как правонарушение, и тогда Ирине Дубцовой грозит штраф. Сумма штрафа составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее в аналогичном нарушении закона была уличена российская фигуристка, чемпионка Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова. Спортсменка, которой на тот момент было 16 лет, поделилась видео, где она проехала по улицам Ижевска за рулем машины, в соцсети. В итоге на фигуристку было заведено административное дело и выписан штраф.