Намочи штаны и лизни унитаз: самые дикие челленджи, придуманные людьми на самоизоляции

Режим самоизоляции в России продлили до 11 мая. Пока одни самоизолированные жалуются на тоску по прогулкам и на лишние килограммы, набранные благодаря внезапно проснувшейся тяге к кулинарии, другие смотрят сериалы, сочиняют мемы и ищут иные способы развлечь себя.

В соцсетях за это время появились десятки новых челленджей — постов, в которых люди делают что-то необычное и бросают вызов всем остальным: а ну-ка повторите!

Чтобы показать, какие странные, а порой откровенно глупые вещи люди вытворяют от скуки, портал Teleprogramma.pro собрал пятерку самых известных челленджей последних двух месяцев.

Еще до начала глобальной самоизоляции популярность начали набирать всевозможные фитнес-челленджи. Многие из них были весьма полезными, к примеру, The 5K Challenge в Великобритании.

Каждый из его участников должен был пробежать пять километров, пожертвовать пять фунтов в пользу медработников, противостоящих коронавирусу, и уговорить пятерых друзей сделать то же самое.

Другие челленджи ставили перед собой единственную цель — преодолеть себя, показать остальным, какой ты сильный и ловкий.

К их числу относится и #TheTShirtChallenge, в рамках которого сотни людей по всему миру пытаются, стоя на руках или на голове, надеть на себя футболку. Порой это выглядит очень забавно.

Знаменитый #PillowChallenge родился в Швеции. Местная жительница, девушка по имени Фиро, приложила к телу подушку и закрепила ее черным ремнем.

Фото понравилось многим девушкам, которые даже в самоизоляции хотят быть красивыми и стильными. Тысячи красоток сделали «платья» из своих подушек и ремней. Кто-то, особо оригинальный, также пускал в ход одеяла, дополнял образ аксессуарами, использовал в качестве моделей своих собак и кошек.

Перед этим модным карантинным челленджем не устояли даже знаменитости, такие, как голливудская актриса Холли Берри.

За участие в этом достаточно откровенном челлендже многие девушки подвергались резкой критике, ведь ради него они зря переводили медицинские маски — столь необходимую в наше время вещь, которую порой очень трудно найти и купить. Участницы челленджа превращали маски в комплекты бикини — делали из них топы и трусики.

К челленджу присоединилась «фигуристая» москвичка, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова.

Это все были цветочки, а теперь переходим к ягодкам. 18 апреля пользователь TikTok с ником liamw2 загрузил в соцсеть видео, на котором он, со словами «Челлендж «Описай свои штаны» делает это, стоя перед зеркалом.

Три дня спустя TikTok удалил ролик из-за жалоб пользователей, и парень загрузил его еще раз. Второй ролик за неделю собрал более 157 тысяч просмотров и 5600 лайков.

Странно, но ничем не примечательное действо с мокрыми штанами так понравилось людям, что некоторые парни и девушки приняли вызов и повторили «подвиг» liamw2.

И, наконец, самый нелепый и отвратительный челлендж, какой только можно было себе представить. Его запустила в марте этого года 21-летняя студентка из Нью-Джерси Ава Луис.

Чтобы показать своим подписчикам в соцсетях, что она не боится ни вирусов, ни микробов, эта явная «ковидиотка» облизала сиденье туалета на борту самолета. Это не шутка!

Красивая девушка, с макияжем, маникюром и четвертью миллиона подписчиков в «Инстаграм» несколько раз провела языком по сиденью унитазу в воздушном сортире!

Позже к челленджу присоединился ее друг, некий Ларц. Через некоторое время после контакта с фаянсовым изделием он опубликовал фотографии, якобы из больницы, и объявил о том, что заболел коронавирусом.

Как выяснилось, молодой человек наврал — фотографии были сделаны давно и на больничной койке он оказался вовсе не из-за CoViD-19. Но сиденья в туалетах он и его подруга лизали по-настоящему!

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020