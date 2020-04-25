«Зулейха, открой глаза, там все обиделись»: смешные мемы о скандальном сериале

Вечером 22 апреля телеканал «Россия 1» показал заключительную серию фильма с Чулпан Хаматовой в главной роли. За две недели показа фильм успел обрасти шутками.

Недавно вышедший на экраны российский сериал «Зулейха открывает глаза» вызвал в российском обществе массу споров и обсуждений. Большинству зрителей он действительно понравился, однако отдельные категории граждан многосерийный фильм возмутил.

Коммунисты, к примеру, назвали его антисоветским, а кто-то из татар посчитал «Зулейху» оскорблением для всего татарского народа. Критике подверглись также игра Чулпан Хаматовой и песня «Ай, былбылым» в исполнении Дины Гариповой.

И все же радует, что более позитивно настроенные зрители придираться к деталям не стали. Они с нетерпением ждали каждую из 8 серий фильма, включая последнюю, которая вышла на телеканале «Россия 1» 22 апреля 2020 года, и шутили как над самим сериалом, так и над его критиками.

Портал Teleprogramma.pro, частенько собирающий для вас подборки мемов на самые актуальные темы, не мог обойти своим вниманием мемы, посвященные этому сериалу.

Зулейха не отмоет лицо

Почти все шутки, касающиеся «Зулейхи», касались названия фильма — такого необычного, что грех не воспользоваться случаем и не поменять слова на какие-то другие. К примеру, кто-то очень остроумный в своем шарже напомнил о том, сколько грязи летит сейчас в исполнительницу главной роли — Чулпан Хаматову.

Зулейха даже заменила в мемах знаменитую Наташу, которую будят, но никак не добудятся ее котики.



Зулейха закрывает…

Некоторые авторы шуток задумались над тем, что бы еще могла открыть или закрыть Зулейха. В эпоху кризиса, как и многие жители страны, она вполне могла закрыть ИП, а, начитавшись отзывов на Facebook, самым лучшим будет закрыть этот сайт.

Смешно и в рифму

И, конечно, с таким названием сериала сложно удержаться от искушения придумать что-нибудь рифмующееся, но более смешное.

И, наконец, появились шутки о возможном продолжении истории о Зулейхе.

А вам понравился сериал «Зулейха открывает глаза»?