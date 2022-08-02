Это какой-то ад! H&M на распродаже, не снизив цену, заставила народ изнывать в очередях

В России началась обещанная распродажа в H&M. Сеть уходит с отечественного рынка, поэтому перед закрытием пообещала открыть свои магазины и продать остаток товаров людям.

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В общем-то обещание компания сдержала, вот только распродажа оказалась странной — ценник ни на копейку не подешевел, а очереди при этом выстроились огромные.

Как пишет Super.ru, корреспонденту издания пришлось выстоять в очереди 2,5 часа, насчитав перед собой 137 покупателей. Но это было только первое препятствие, далее, выбрав товар, ему пришлось отстоять примерно такую же очередь в кассу.