Всем без исключения: у пенсионеров появится новая льгота уже в конце августа

В конце августа российские пенсионеры смогут рассчитывать на новую льготу. Доступна она будет всем без исключения пожилым людям, но только на уровне регионов.
По ее словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, теперь пенсионеры могут участвовать в различных клубах, которые организовывают местные власти.
«Самыми известными и успешными проектами в этом плане являются клубы, которые действуют в столице и Подмосковном регионе. Такие проекты позволяют пенсионерам бесплатно участвовать в различных занятиях, развивать свое физическое состояние, повышать уровень своего образования и заводить новых друзей», – рассказала Киреева PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о начислении 13-й пенсии. Рассматривать его депутаты начнут осенью.