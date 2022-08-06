Всем без исключения: у пенсионеров появится новая льгота уже в конце августа

В конце августа российские пенсионеры смогут рассчитывать на новую льготу. Доступна она будет всем без исключения пожилым людям, но только на уровне регионов.

По ее словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, теперь пенсионеры могут участвовать в различных клубах, которые организовывают местные власти.