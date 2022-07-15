На сотни, а то и тысячи рублей: пенсия вырастет от этой справки

Многие пенсионеры не знают, что ежемесячный размер пенсии можно увеличить, предоставив одну лишь справку. Пенсионный эксперт Анастасия Киреев объясняет сайту Primpress: речь идет о справке о неучтенных периодах стажа. На ее основе перерасчет пенсии может произойти до конца месяца, а увеличенная выплата придет уже в августе.

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Если при назначении пенсии гражданину не учли какие-то периоды стажа из трудовой книжки, по которой происходит расчет, то стоит задуматься о том, чтобы подтвердить документально эти периоды работы.

Согласно сайту Пенсионного фонда, подтвердить стаж могут письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами; выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

Практика показывает, что после подтверждения неучтенных периодов пенсия отдельных получателей увеличивалась на сотни, а то и тысячи рублей.