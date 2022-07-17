Всего три совета: как удачно и быстро продать автомобиль

Для тех, кто хочет удачно, а главное, быстро продать свой автомобиль, эксперты разработали специальную стратегию. По их мнению, продавцу нужно придерживаться всего трех правил.
Во-первых, нужно подготовить авто к продаже, то есть помыть кузов и салон, поменять масло и фильтры) и удалить царапины и дефекты кузова. При этом, важно помнить, что идеальная чистота под капотом может оттолкнуть потенциального покупателя.
Во-вторых, подготовиться к переговорам, на которых максимально честно рассказать о прошлом «железного коня» - пробег, участие в ДТП и так далее.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ну, и последнее. Нельзя игнорировать грамотное оформление документов. Здесь важно заранее оплатить все штрафы и составить договор купли-продажи. Об этом пишет primpress.ru.