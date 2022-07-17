Всего три совета: как удачно и быстро продать автомобиль

Для тех, кто хочет удачно, а главное, быстро продать свой автомобиль, эксперты разработали специальную стратегию. По их мнению, продавцу нужно придерживаться всего трех правил.

Во-первых, нужно подготовить авто к продаже, то есть помыть кузов и салон, поменять масло и фильтры) и удалить царапины и дефекты кузова. При этом, важно помнить, что идеальная чистота под капотом может оттолкнуть потенциального покупателя.

Во-вторых, подготовиться к переговорам, на которых максимально честно рассказать о прошлом «железного коня» - пробег, участие в ДТП и так далее.