Отваливать в день всю зарплату? Сколько стоит отдохнуть на Черном море

Цены в этом году на отечественные курорты откровенно кусаются.

Тот, кто не откладывал на свой летний отдых весь год сильно рискует остаться вообще без него. Количество стран для выезда россиян сейчас очень ограничено, из-за чего ценник на оставшиеся «Турции» и «Египты» достигли уровня космоса. Ну и, как водится у нас, отечественные курорты подорожали следом.

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Как пишет «АиФ», в Сочи за сутки в отеле «все включено» придется отвалить не менее 35 тысяч рублей за двоих, в Анапе - от 25 тысяч рублей, в Геленджике - от 30 тысяч рублей.

Самый простой номер без удобств в частном пансионате поблизости Геленджика начинается от 1,5 тысяч рублей. За более комфортные условия придется отдать от 3,5 тысяч рублей.

В итоге недельное проживание у Черного моря обойдется не менее 20 тысяч рублей. И это без стоимости питания, трат на развлечения и прочие вещи, которые все равно нарисуются во время отдыха. В итоге цифра будет равняться все тем же 50 тысячам рублей.

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