Всего один раз! Неработающим россиянам в срочном порядке выдадут по 20 тысяч рублей от ПФР

Россиянам напомнили о денежной выплате от Пенсионного фонда. Получить ее можно один раз, только неработающим гражданам, а размер зачислений варьируется от 20 до 25 тысяч рублей!

Специалисты ПФР отмечают, что рассчитывать на получение выплаты могут граждане, в чьих семьях родился ребенок. Работающим россиянам эти деньги выплатят через работодателя, неработающим — через ПФР.

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Автоматического зачисления средств ждать не стоит — это произойдет лишь после подачи соответствующего заявления в ПФР или МФЦ, которое должно случиться не позднее шести месяцев с момента рождения малыша.

В ПФР обещают, что будут рассматривать документы в течение десяти рабочих дней, а перечислять средства — в течение пяти рабочих дней. Размер выплаты составляет 20 473 рубля на каждого ребенка, однако в ряде регионов, где применяется повышенный коэффициент, эта сумма может доходить до 24,5 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

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