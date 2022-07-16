Можно сдать бесплатно! Как сэкономить на анализах в частной клинике

Лечение в частной клинике всегда влетает в копеечку, причем немалая часть стоимости приходится на анализы. Однако существуют хитрости, способные снизить сумму лечения.

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Медицинский адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко обратила внимание, что часть анализов можно сдать бесплатно в государственной клинике, к которой вы прикреплены, а результаты показать врачу частной медорганизации, который не вправе отказать в их приеме.

Еще один способ сэкономить на анализах — выяснить, участвует ли частная клиника в программе ОМС. Если да, то часть услуг такая организация может предоставлять бесплатно. Проверить это можно на сайте клиники.

«Стоит зайти на сайт частной клиники и проверить, возможно они также участвуют в программе ОМС, но забыли сообщить об этом», — цитирует Гриценко агентство «Прайм».

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