Только малоимущим: в институте Минфина разработали новую модель выплат пособий по безработице

В связи с нестабильной экономикой, а также из-за пандемии, после которой многие сотрудники лишились рабочих мест, число безработных выросло. Ранее эксперты отмечали, что осенью также могут произойти увольнения и сокращения.
Однако в России предусмотрено пособие по безработице. Правда, специалисты выявили, что модель выплаты пособий по безработице не стала эффективным инструментом для стимулирования занятости.
По мнению экспертов НИФИ, необходимо ввести финансовую поддержку только безработных из малоимущих семей. А вот Министерство труда и социальной защиты выступает против такого подхода.
Была предложена другая концепция финансовой поддержки безработных. Экономисты считают, что денежную поддержку необходимо назначать только тем гражданам, чья семья признана малоимущей. Эта концепция согласуется с общим подходом социальных выплат по критериям адресности и нуждаемости.
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Однако в Минтруде изданию сообщили, что предложенную НИФИ концепцию не рассматривают.
«Подходы к назначению пособия по безработице отражены в законе о занятости и предполагают поддержку на период поиска трудового дохода вне зависимости от уровня дохода гражданина», — сообщили в пресс-службе министерства, пишет РБК.
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