Только малоимущим: в институте Минфина разработали новую модель выплат пособий по безработице

Была предложена другая концепция финансовой поддержки безработных. Экономисты считают, что денежную поддержку необходимо назначать только тем гражданам, чья семья признана малоимущей. Эта концепция согласуется с общим подходом социальных выплат по критериям адресности и нуждаемости.

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Однако в Минтруде изданию сообщили, что предложенную НИФИ концепцию не рассматривают.

«Подходы к назначению пособия по безработице отражены в законе о занятости и предполагают поддержку на период поиска трудового дохода вне зависимости от уровня дохода гражданина», — сообщили в пресс-службе министерства, пишет РБК.

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