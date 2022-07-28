Стало известно, почему популярные модели смартфонов Samsung исчезли в ряде регионов России

Популярные модели смартфонов Samsung вдруг исчезли с прилавков магазинов. Проблема наблюдается в ряде регионов России. Теперь ритейлеры привозят товар только по запросу.
Как заверила директор по дистрибуции компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung) Татьяна Скокова, главная причина проблем с ассортиментом заключается в отсутствии официальных поставок Samsung. Об этом сообщает РБК.
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Напомним, ранее стало известно, что с сокращением поставок столкнулись и дистрибуторы электроники. Заметный дефицит может начаться уже осенью.