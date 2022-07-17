Катастрофический дефицит продовольствия не за горами! Когда россиянам начинать бояться

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев спрогнозировал катастрофическую нехватку продовольствия во всем мире. По его мнению, это неизбежно случится в 2023 году.

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Эксперт считает, что повлиять на всемирный голод можно, если наладить поставки зерна и удобрений из России. В противном случае сценарий предопределен.

«Опасность представляют будущий год и последующие, — предупреждает Белхароев. — Если Россия в обычном рабочем порядке не сможет экспортировать хлеб и удобрения, в мире возникнет реальный дефицит продовольствия. Заменить поставщика по зерну более 20% и по удобрениям 13% никто не сможет».

Экономист при этом отметил, что нынешний год станет для России рекордно урожайным. По прогнозам, удастся собрать более 90 млн тонн пшеницы.

Ранее эксперт рассказал, что будет с ценами в ближайшее время.

Источник: Прайм.