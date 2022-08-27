Стало известно, почему МИД РФ приостановил выдачу 10-летних загранпаспортов

Несмотря на то, что у 28% россиян есть загранпаспорт, а большая часть населения России никогда не была за пределами страны, путешествия остаются востребованными. Некоторые любят возить детей на море в Турцию или Египет, Другие устраивают настоящие экстремальные путешествия в горы или посещают экзотические страны. Но теперь стало известно, что загранпаспорта перестали выдавать.
Консульский департамент МИД РФ 26 августа сообщил, что приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет. При этом можно получить паспорт сроком действия 5 лет. Как оказалось, проблемы возникли по техническим причинам – в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя.
Биометрические загранпаспорта печатает «Гознак». Однако начинку — чип, в котором зашита вся важнейшая информация о человеке — производит другое предприятие — зеленоградский завод «Микрон», частично получая расходники для этого за рубежом. Эксперты отметили, что сейчас вопрос поставок завис, до сентября у ведомства хватит запасов, а дальше — вопрос остается открытым.
«Я ничего критического там не вижу. Как приостановят, так и восстановят. Речь же не идет о полном прекращении выдачи загранпаспортов. Причин может быть бесконечно много. Но это всего лишь документ определенного технического свойства. Ничего не произошло. Все нормально», — заметил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов, сообщают «Известия».