Стало известно, почему МИД РФ приостановил выдачу 10-летних загранпаспортов

Биометрические загранпаспорта печатает «Гознак». Однако начинку — чип, в котором зашита вся важнейшая информация о человеке — производит другое предприятие — зеленоградский завод «Микрон», частично получая расходники для этого за рубежом. Эксперты отметили, что сейчас вопрос поставок завис, до сентября у ведомства хватит запасов, а дальше — вопрос остается открытым.

«Я ничего критического там не вижу. Как приостановят, так и восстановят. Речь же не идет о полном прекращении выдачи загранпаспортов. Причин может быть бесконечно много. Но это всего лишь документ определенного технического свойства. Ничего не произошло. Все нормально», — заметил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов, сообщают «Известия».