С 15 сентября начнут лишать прав: ГИБДД проведет проверку водителей на слишком низкую скорость

Как рассказали специалисты, совсем скоро дорожные полицейские снова выйдут на трассы в максимальном составе, чтобы отловить как можно больше самых злостных нарушителей правил дорожного движения.

Речь идет о тех водителях, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. И у автоинспекторов есть свои методы, которые позволяют вычислить таких водителей в общем потоке буквально на глаз.

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Например, представители ведомства будут обращать внимание на то, с какой скоростью едет тот или иной автомобиль. Обычно все машины едут более-менее на одной скорости, но некоторые автомобили все-таки выделяются. И если чаще всего попадает тем рулевым, которые едут слишком быстро, ведь в таком случае можно получить штраф за превышение.

А если человек откажется от освидетельствования, его уже гарантированно лишат прав на срок до двух лет и оштрафуют на 30 тысяч рублей, Primpress.ru.