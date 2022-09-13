С 15 сентября начнут лишать прав: ГИБДД проведет проверку водителей на слишком низкую скорость

Водителей с каждым годом становится все больше. Правила дорожного движения регулярно обновляют. С недавних пор появились камеры, которые фиксирует тех, кто выкидывает мусор из автомобиля на проезжую часть. Также стали чаще штрафовать за непристегнутый ремень.
Также в разных регионах страны проводятся рейды, чтобы выявить нарушителе. Все чаще штрафуют за тонировку.
И скоро будут проведены новые проверки. К лишению водительского удостоверения может привести даже такая неожиданная деталь, как слишком низкая скорость автомобиля. И на это автоинспекторы будут обращать внимание в ходе таких рейдов, который начнутся с 15 сентября.
Как рассказали специалисты, совсем скоро дорожные полицейские снова выйдут на трассы в максимальном составе, чтобы отловить как можно больше самых злостных нарушителей правил дорожного движения.
Речь идет о тех водителях, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. И у автоинспекторов есть свои методы, которые позволяют вычислить таких водителей в общем потоке буквально на глаз.
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Например, представители ведомства будут обращать внимание на то, с какой скоростью едет тот или иной автомобиль. Обычно все машины едут более-менее на одной скорости, но некоторые автомобили все-таки выделяются. И если чаще всего попадает тем рулевым, которые едут слишком быстро, ведь в таком случае можно получить штраф за превышение.
А если человек откажется от освидетельствования, его уже гарантированно лишат прав на срок до двух лет и оштрафуют на 30 тысяч рублей, Primpress.ru.