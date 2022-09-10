ГИБДД устроит сплошные проверки для водителей: чего стоит опасаться и где будут ловить нарушителей

Водители с каждым годом несут все больше отвественности, так как правила дорожного движения каждый год обновляются.

С недавних пор появились камеры, которые фиксирует тех, кто выкидывает мусор из автомобиля на проезжую часть. Также стали чаще штрафовать за непристегнутый ремень.

Участились и рейды, которые устраивают сотрудники ГИБДД на дорогах.