ГИБДД устроит сплошные проверки для водителей: чего стоит опасаться и где будут ловить нарушителей

Водители с каждым годом несут все больше отвественности, так как правила дорожного движения каждый год обновляются.
С недавних пор появились камеры, которые фиксирует тех, кто выкидывает мусор из автомобиля на проезжую часть. Также стали чаще штрафовать за непристегнутый ремень.
Участились и рейды, которые устраивают сотрудники ГИБДД на дорогах.
И теперь стартуют новые рейды, которые направлены на выявление нарушителей, в частности нетрезвых водителей. В рамках таких проверок на определенном участке дороги будут дежурить несколько полицейских экипажей, которые останавливают все автомобили. Массовые проверки на дорогах будут проходить в нескольких городах и регионах.
Проверки пройдут на Алтае. В ведомстве подчеркнули, что следить дорожные полицейские будут и за пешеходами, которые находятся в «неадекватном состоянии».
«ПДД запрещают управление транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и т.д.). За данное правонарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность», — напомнили в региональной Госавтоинспекции.
В Саратове с 9 сентября стартуют массовые проверки мотоциклистов. Спецоперация продлится до 13 сентября. В ГИБДД города подчеркнули, что такие рейды необходимы для снижения уровня аварийности с участием водителей двухколесного транспорта.
А в Кирове в рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной патруль».
ГИБДД Тюменской области запланировала сплошные проверки водителей на трезвость 10 и 11 сентября. Проведение таких мероприятий обусловлено статистикой аварий с участием пьяных автомобилистов, пишет AutoNews.ru.
Водителям нужно быть внимательными, если они находятся в Ярославской и Ивановской областях, а также в Саратове. Там будут особенно тщательно искать пьянх водителей два дня, 10 и 11 сентября.