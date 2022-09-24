Россияне все скупают: возник дефицит билетов на поезда в Белоруссию и Казахстан

Недавно в России появился повышенный спрос на билеты как на самолеты, так и на поезда. После объявления о мобилизации вскоре были скуплены билеты на ближайшие два дня на рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны.
Теперь стало известно, что уже практически не осталось билетов на поезд из России в Казахстан и Белоруссию. За последнее время поезда в Казахстан стали пользоваться у россиян большой популярностью. При этом уехать по некоторым из регулярных маршрутов сейчас крайне непросто.
Отмечается, что особенно сильно увеличился спрос на поезда, идущие через Курган в Петропавловск, на ближайшие даты остается считаное количество мест. Так, на 24 сентября остается восемь мест на шесть поездов, 25 сентября — 15 билетов на пять поездов. Выбрать любое место и время получится только 28 сентября.
Так, из Омска в Караганду на ближайшую неделю остается не больше пяти билетов. Но уже 1 октября билетов есть больше сотни.
Вя Белоруссию проблематично уехать только 24 сентября — на данный момент в продаже остается не больше пяти свободных билетов. Вместе с тем уже с 25 сентября свободных мест в поездах становится значительно больше, пишет TourDom.
Напомним, что некоторые авиакомпании решили вернуть деньги за билеты тем, кто был мобилизирован. Это правило распространяется на тех, кто купил билеты до 21 сентября.