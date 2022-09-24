Россияне все скупают: возник дефицит билетов на поезда в Белоруссию и Казахстан

Отмечается, что особенно сильно увеличился спрос на поезда, идущие через Курган в Петропавловск, на ближайшие даты остается считаное количество мест. Так, на 24 сентября остается восемь мест на шесть поездов, 25 сентября — 15 билетов на пять поездов. Выбрать любое место и время получится только 28 сентября.

Так, из Омска в Караганду на ближайшую неделю остается не больше пяти билетов. Но уже 1 октября билетов есть больше сотни.

Вя Белоруссию проблематично уехать только 24 сентября — на данный момент в продаже остается не больше пяти свободных билетов. Вместе с тем уже с 25 сентября свободных мест в поездах становится значительно больше, пишет TourDom.

Напомним, что некоторые авиакомпании решили вернуть деньги за билеты тем, кто был мобилизирован. Это правило распространяется на тех, кто купил билеты до 21 сентября.