Россияне все скупают: возник дефицит билетов на поезда в Белоруссию и Казахстан

Количество свободных мест на поезда в соседние безвизовые страны заканчиваются.
вокзал

Фото: Global Look Press

Недавно в России появился повышенный спрос на билеты как на самолеты, так и на поезда. После объявления о мобилизации вскоре были скуплены билеты на ближайшие два дня на рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны. 

Теперь стало известно, что уже практически не осталось билетов на поезд из России в Казахстан и Белоруссию.  За последнее время поезда в Казахстан стали пользоваться у россиян большой популярностью. При этом уехать по некоторым из регулярных маршрутов сейчас крайне непросто.

Отмечается, что особенно сильно увеличился спрос на поезда, идущие через Курган в Петропавловск, на ближайшие даты остается считаное количество мест. Так, на 24 сентября остается восемь мест на шесть поездов, 25 сентября — 15 билетов на пять поездов. Выбрать любое место и время получится только 28 сентября.

Так, из Омска в Караганду на ближайшую неделю остается не больше пяти билетов. Но уже 1 октября билетов есть больше сотни. 

Вя Белоруссию проблематично уехать только 24 сентября — на данный момент в продаже остается не больше пяти свободных билетов. Вместе с тем уже с 25 сентября свободных мест в поездах становится значительно больше, пишет  TourDom.

Напомним, что некоторые авиакомпании решили вернуть деньги за билеты тем, кто был мобилизирован. Это правило распространяется на тех, кто купил билеты до 21 сентября. 

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