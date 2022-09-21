Россияне скупили авиабилеты на ближайшие рейсы в страны с безвизовым режимом

По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше пятницы, 23 сентября, и он стоит 76 тысяч рублей. Рейс выполняет «Аэрофлот».

При этом, на сайте авиакомпании этого билета уже нет, ближайший доступный прямой рейс — 25 сентября (58,6 тысяч рублей). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более 81 тысячи рублей.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

