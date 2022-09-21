Россияне скупили авиабилеты на ближайшие рейсы в страны с безвизовым режимом

21 сентября особый ажиотаж появился в сфере авиабилетов. Россияне стали скупать билеты на рейсы в безвизовые страны. Вскоре сайты и поисковые агригаторы показали, что билетов на ближайшие рейсы раскуплены. Улететь можно лишь 23 сентября из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда.
По данным сервиса Aviasales, билет на прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить не раньше пятницы, 23 сентября, и он стоит 76 тысяч рублей. Рейс выполняет «Аэрофлот».
При этом, на сайте авиакомпании этого билета уже нет, ближайший доступный прямой рейс — 25 сентября (58,6 тысяч рублей). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более 81 тысячи рублей.
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Напомним, что РЖД и «Аэрофлот» не ввели ограничения на продажу билетов на фоне мобилизации. Даже те граждане, кого коснется указ президента, не ограничены в перемещениях по стране.
Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян. Ограничения были введены с 19 сентября.