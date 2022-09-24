Несколько авиакомпаний вернут деньги за билеты мобилизованным россиянам, но есть нюансы

Недавно в России объявили о частичной мобилизации. Многие россияне уже получили повестки на явке в военкомат. Вскоре компания «Аэрофлот» объявила, что полностью вернет деньги за купленные билеты, если они были приобретены до 21 сентября. Становятся очевидно, что они просто не смогут воспользоваться им.
Теперь еще несколько компаний последовали этому примеру. S7 и Nordwind — пообещали россиянам в случае призыва полностью вернуть деньги за билеты. Об этом говорится на сайте перевозчиков.
Отмечается, что мобилизованным россиянам, которые купили билеты до 10 часов утра по московскому времени 21 сентября, гарантируют полный возврат средств.
Правило распространяется не только на самих призывников, но и на членов их семей, если они собирались лететь вместе.
Для того чтобы вернуть деньги, гражданам необходимо предъявить один из документов, дающих право на расторжение договора и возврат: повестку, справку из военкомата, мобилизационное предписание или другие подтверждающие факт призыва документы.
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Напомним, что Сергей Собянин издал указ, в котом прописано, что призванным в рамках частичной мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тысяч рублей. А в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан.