Несколько авиакомпаний вернут деньги за билеты мобилизованным россиянам, но есть нюансы

Правило распространяется не только на самих призывников, но и на членов их семей, если они собирались лететь вместе.

Для того чтобы вернуть деньги, гражданам необходимо предъявить один из документов, дающих право на расторжение договора и возврат: повестку, справку из военкомата, мобилизационное предписание или другие подтверждающие факт призыва документы.

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Напомним, что Сергей Собянин издал указ, в котом прописано, что призванным в рамках частичной мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тысяч рублей. А в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате в размере 300 тысяч рублей для мобилизованных граждан.