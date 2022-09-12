Придется подождать: когда iPhone 14 появится в России

Весной 2022 года российские власти легализовали параллельный импорт. Параллельный импорт подразумевает поставки в Россию иностранных товаров без разрешения владельцев товарного знака. В перечень товаров и брендов, разрешенных для параллельного импорта, в том числе вошли смартфоны и электроника компании Apple.

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Одной из первых компаний, которая объявила о том, что будет ввозить iPhone 14 в Россию по программе параллельного импорта, стала компания «М.Видео», которая открыла предзаказ на новые модели смартфонов Apple. В рамках предзаказа предлагается оформить сертификат номиналом в 50 тыс. руб., который будет активирован сразу после начала поставок смартфонов, а покупателям останется доплатить нужную сумму в одном из розничных магазинах сети.

Смартфоны должны появится также в «Эльдорадо» и магазинах МТС. Цены варьируются от 84 990 рублей (iPhone 14 со 128 Гб памяти) до 166 990 рублей (iPhone 14 Pro Max на 1 Тб). Первые партии iPhone 14 могут появиться в Россию через одну-две недели после начала официальных продаж смартфонов в мире, пишет МК.