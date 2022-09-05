По 20 000 рублей на детей – когда деньги придут на карту

Многие российские семьи могут рассчитывать на пособие от Пенсионного фонда. Выплата составит порядка 20 000 рублей.
Как отметили специалисты, деньги получат те семьи, в которых растет второй ребенок. При этом есть два условия: малыш должен был родиться в 2018 году, но быть не старше трех лет.
«Выплата предоставляется из средств семейного капитала, но при определенных условиях. Необходимо, чтобы средний уровень дохода на каждого члена семьи не был больше двух прожиточных минимумов в регионе проживания. Обычно речь идет о сумме в 28 тысяч рублей», - пишет PRIMPRESS.
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Во многих регионах выплаты поступят на банковские карты с 5 по 7 сентября. Например, в Хабаровском крае размер пособия составляет 20 445 рублей.