По 20 000 рублей на детей – когда деньги придут на карту

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Во многих регионах выплаты поступят на банковские карты с 5 по 7 сентября. Например, в Хабаровском крае размер пособия составляет 20 445 рублей.