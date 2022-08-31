Рекордная индексация: стало известно, когда пенсии повысят

В скором времени российским пенсионерам повысят пенсии. Поправки в закон уже одобрены. По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, индексация коснется бывших сотрудников правоохранительных органов.
«Поправки уже разработали в министерстве финансов, и их одобрили в Следственном комитете и Генпрокуратуре. Согласно документу, повысить пенсии таким пенсионерам должны будут уже с 1 октября.
Для этого им повысят оклады, а также ежемесячную прибавку к пенсии. Точный размер индексации пока не озвучивается, но ожидается, что это будет 10 процентов, на которые пенсии внепланово повысили военным с 1 июня», — пишет Primpress.
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Напомним, ранее стало известно о том, что уже 2 сентября многие пенсионеры получат значительную прибавку.