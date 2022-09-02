Каждому по 5000 рублей — деньги придут на карту «Мир» уже 3 сентября

Выплаты поступят в рамках туристического кешбэка.
Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

Россиянам поступят дополнительные деньги уже с 3 сентября. В большинстве сумма составит порядка  5000 рублей. Выплатят ее только тем, у кого есть банковская карта «Мир».

Средства могут получить жители всех регионов страны в рамках программы туристического кешбэка, уверяют специалисты.

 «Каждому, кто выберет путешествие по стране и оплатит его такой картой, вернется на счет 20 процентов от стоимости поездки. Продажи туров стартовали 25 августа, и за это время, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, россиянам уже вернули около 500 миллионов рублей, а получили их порядка 100 тысяч человек», — пишет Primpress.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Добавим, на реализацию программы правительство выделило 3 млрд рублей.

 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  