Названы сроки проведения Международной недели моды в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды UF Lab. Она запланирована на лето — с 19 по 23 августа.
Как рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, будет запущен новый международный проект U'Fashion. Он помочь местным дизайнерам в продвижении собственных брендов.
Чиновник отметил, что уральские бренды становятся все популярнее и за пределами региона. Он считает, что через несколько лет Екатеринбург может стать настоящей столицей российской моды.
Начальный этап проекта — прием заявок, дизайнеры могут отправить свою уже сейчас. В финале окажутся до 15 участников. Они представят свои модели вещей на Неделе моды UF Lab.
В ней также примут участие именитые дизайнеры России, свои модные наброски покажут и мастера из других стран.
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