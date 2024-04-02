В Екатеринбурге убрали «морозные» абажуры с фонарей у театра «Урал Опера Балет»

В Екатеринбурге убрали оранжевые абажуры художника Тимы Ради, которыми украшают фонари на аллее у театра «Урал Опера Балет».

Они традиционно появляются с наступлением холодов. В этом году «оранжевые шапочки» провисели меньше трех месяцев. С украшением города перед новогодними праздниками не торопились.

«В воскресенье абажуры еще были», — рассказала местная жительница и поделилась снимком.

Другие комментаторы паблика «Типичный Екатеринбург» сошлись во мнении, что с «шапочками» прогулочная зона выглядит уютнее.

Они вновь украсят аллею с наступлением морозов. Впервые же абажуры появилась в рамках фестиваля «Не темно», который прошел в 2013 году. Необычная инсталляция полюбилась горожанами и туристам, поэтому ее решили оставить на зимнее время.

Ранее стало известно о том, что в Сочи начали закрывать участки горнолыжных трасс, но с некоторых склонов еще можно покататься.