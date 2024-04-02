Тутберидзе забрала у Плющенко «русскую ракету» Трусову: новое шоу в Новосибирске

2 апреля в Новосибирске выступит шоу команды Этери Тутберидзе. Тур называется «Чемпионы на льду», он проходит по крупным российским городам. В нем появится и любимица россиян «русская ракета» Александра Трусова, которая ушла из команды Тутберидзе, но сохранила дружеские отношения с экс-наставницей.
Сибиряки начали активно раскупать билеты, но они все еще в продаже. Если есть желание, можно посмотреть мастер-класс, который проводит тренер по фигурному катанию.
В программе на лед выйдут олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова, серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Александра Трусова, которая не соревновалась весь минувший сезон, покажет сразу два номера в новом шоу Тутберидзе.
Включение сразу пары прокатов в программу стало большой неожиданностью — в последнее время «русская ракета» каталась у Евгения Плющенко. Он прямой конкурент Тутберидзе и в официальных соревнованиях, и в шоу.
Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко. Фото GLOBAL LOOK PRESS.
Фигуристы уже откатались в Челябинске, дальше в туре — Новосибирск и Барнаул.
«Челябинск, спасибо за теплый прием, полный зал и ваши аплодисменты», — поблагодарила команда в своем Telegram-канале.
Ранее тренер Татьяна Тарасова рассказала, что думает про карьерные перспективы Анны Щербаковой после проведенной операции на голеностопе.
По материалам nsk.kp.ru, chel.mk.ru, sport24.ru.