Тутберидзе забрала у Плющенко «русскую ракету» Трусову: новое шоу в Новосибирске

2 апреля в Новосибирске выступит шоу команды Этери Тутберидзе. Тур называется «Чемпионы на льду», он проходит по крупным российским городам. В нем появится и любимица россиян «русская ракета» Александра Трусова, которая ушла из команды Тутберидзе, но сохранила дружеские отношения с экс-наставницей.

Сибиряки начали активно раскупать билеты, но они все еще в продаже. Если есть желание, можно посмотреть мастер-класс, который проводит тренер по фигурному катанию.

В программе на лед выйдут олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова, серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Александра Трусова, которая не соревновалась весь минувший сезон, покажет сразу два номера в новом шоу Тутберидзе.

Включение сразу пары прокатов в программу стало большой неожиданностью — в последнее время «русская ракета» каталась у Евгения Плющенко. Он прямой конкурент Тутберидзе и в официальных соревнованиях, и в шоу.