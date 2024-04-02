Фотограф из Екатеринбурга показал, куда весной ехать отдыхать на Урале

В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Видный Урал», которую можно посетить бесплатно до конца апреля.

Работы профессионального фотографа Антона Иванцова будут интересны местным жителям, которые хотят больше узнать о достопримечательностях своего региона и посетить новые места этой весной.

Автор выставки также рекомендует туристам из других областей посмотреть, что можно увидеть на Урале. Экспозиция собрана на стендах на станции метро «Площадь 1905 года».

Особо интересна она будет тем, кто собрался в поход по Уральскому хребту. Иванцов прошел его от Североуральска до Карабаша. Он посетил более двух десятков мест, чтобы рассказать о них другим путешественникам. Это живописные горы, скалы и озера.

Среди объектов: скалы «Черный палец» и «Чертово городище», гора «Колпаки».