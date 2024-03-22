Татьяна Тарасова – про карьерные перспективы Анны Щербаковой после операции: «Вопрос в том, будет ли она выступать дальше»

19-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова перенесла операцию на голеностопе. Спортсменка рассказала об этом у себя в соцсетях и сообщила, что все позади, и теперь ей предстоит реабилитационный период.

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Подробностей вмешательства чемпионка не раскрыла, но подчеркнула, что теперь у нее новая связка и шурупы в ноге. Коллеги, друзья и поклонники поспешили пожелать звезде спорта поскорее вернуться в строй.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова в беседе с «Матч ТВ» выразила сомнение, что Щербакова после такой операции сможет продолжать карьеру.

«Она, конечно, поправится, будет кататься. Но другой вопрос в том, будет ли она выступать дальше. Вообще на голеностопе тяжелая операция, после которой нога находится в специальном ботинке, который сам по себе натирает ногу. Сейчас есть время для того, чтобы не гнать картину», - высказалась Тарасова.

Сама Щербакова о своих дальнейших планах на карьеру не распространяется. Известно, что из-за травмы она была вынуждена отказаться от участия в весеннем шоу своей наставницы Этери Тутберидзе.