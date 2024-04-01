Саратовский мост и еще семь сооружений стали самыми привлекательными для туристов

Саратовский мост через Волгу попал в топ-8 масштабных и интересных сооружений в свежем рейтинге сервиса для путешествий «Туту.ру», заняв первую позицию в списке.

Составители рейтинга отмечают, что в момент возведения конструкции шли киносъемки, она «засветилась» в ленте «Строится мост». Были задействованы не только актеры, но и саратовцы.

«Согласно городской байке, мост мог бы быть шире, однако этому помешал сам Никита Хрущев. Когда он увидел проект, то собственноручно сократил ширину проезжей части», — отмечают аналитики.

На втором месте расположилась еще одна популярная достопримечательность — Золотой мост, который находится во Владивостоке. Он возводился 12 лет назад, а запущен был к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Горожане называют эту конструкцию «мамой». Дело в том, что с некоторых ракурсов опоры этого сооружения образуют букву «М».

В тройку попал и Муромский мост, который проходит над Окой. Когда в городе ветрено, он поет. Мелодичные звуки создаются, потому что во время строительства была использована вантовая конструкция.

Полный топ-8:

саратовский мост;

Золотой мост во Владивостоке;

муромский мост через Оку;

«Миллениум» в Казани;

«Красный дракон» в Ханты-Мансийске;

Бугринский мост в Новосибирске;

ростовский разводной железнодорожный мост;

хабаровский мост.

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