Кристина Орбакайте запланировала гастроли по США и Канаде после отмены концертов в России

Кристина Орбакайте недавно выступила в Санкт-Петербуге, а вот ее выступление в Кремле отменилось, как и гастроли по Сибири. Теперь на сайте звезды появился анонс новых концертов, которые пройдут в США и Канаде. Она намерена проехать с туром по 9 городам — от Нью-Йорка до Ванкувера. Певица начала продавать билеты.

К слову, если раньше ее турне называлось «На бис!», но теперь оно получило название The Best. В описании отмечается, что артистка гарантирует публике «незабываемый музыкальный опыт» и обещает вживую спеть композицию «Алла будет петь», а также другие свои хиты.

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Напомним, что также ранее Кристина начала планировать выступления в Израиле, куда собирается поехать летам. Во время поездки на родину она заявила, что живет в России. При этом у нее есть недвижимость в Америке. Там учится ее дочка Клавдия.