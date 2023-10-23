Смотрятся дорого и изысканно: стилист назвала самые модные с головные уборы этой осени

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По словам эксперта, шапка может полностью испортить образ, поэтому она советует обращать внимание на все, даже на качество вещи.

«Выбирайте без декора, чистых цветов, то есть не меланж, а именно однотонные головные уборы. Нужен хороший, качественный трикотаж, а также достаточная объемность у бини, у беретов», — пояснила Абабкова.

Напомним, что недавно стало известно, что появилась замена универсальному черному платью. Теперь в тренде другой цвет.