Смотрятся дорого и изысканно: стилист назвала самые модные с головные уборы этой осени

С наступлением холодов многие стараются утепляться. Обычно пуховиков и ботинок недостаточно. Так как начинаются осадки и ветер, без головных уборов не обойтись. Однако тут можно легко испортить образ, если выбрать неправильную шапку. Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова рассказала, какой головной убор выбрать на осень в 2023 году, чтобы выглядеть дорого и изысканно.
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По словам эксперта, шапка может полностью испортить образ, поэтому она советует обращать внимание на все, даже на качество вещи.
«Выбирайте без декора, чистых цветов, то есть не меланж, а именно однотонные головные уборы. Нужен хороший, качественный трикотаж, а также достаточная объемность у бини, у беретов», — пояснила Абабкова.
Напомним, что недавно стало известно, что появилась замена универсальному черному платью. Теперь в тренде другой цвет.