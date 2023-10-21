Маленькое черное платье осталось в прошлом: модницы уже ищут наряды в самом модном оттенке осени

Дело в том, что в своих коллекциях дизайнеры исследуют разнообразные оттенки коричневого, включая какао, темный шоколад и светло-карамельный.

Примечательно, что тренд особенно актуален для мини и миди-платьев. Маленькие коричневые наряды были показаны в коллекциях Miu Miu, 16Arlington, Atlein, Vivienne Westwood, Christopher Kane, Diesel и Acne Studios.

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