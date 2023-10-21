Маленькое черное платье осталось в прошлом: модницы уже ищут наряды в самом модном оттенке осени

Фото: freepik.com

Эта новинка затмила все остальные платья.

Много лет маленькое черное платье было желанным предметом гардероба у женщин. Но в этом году тенденции все поменяли. В осенне-зимнем сезоне 2023 года на подиумах была представлена новинка, которая затмила классический элемент гардероба. И теперь модницы буквально охотятся на маленькое коричневое платье и другие наряды в таком цвете.

Дело в том, что в своих коллекциях дизайнеры исследуют разнообразные оттенки коричневого, включая какао, темный шоколад и светло-карамельный.

Примечательно, что тренд особенно актуален  для мини и миди-платьев. Маленькие коричневые наряды были показаны в коллекциях Miu Miu, 16Arlington, Atlein, Vivienne Westwood, Christopher Kane, Diesel и Acne Studios.

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Фото: Global Look Press

По словам стилистов, маленькое коричневое платье  выручит в любой ситуации, как и черное. Его называют одним из самых универсальных. Также такой оттенок выручит для любого события и стиля.

Добавим, что звезды успели подхватить тренд.  Хейли Бибер и Лора Харье, а также други селебрити уже отметились в коричневых нарядах, пишет The Symbol

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