Теперь весы сами распознают продукт – что изменится в магазинах

Магазин. Фото: Global Look Press 

Российская компания Mertech внесла изменения в привычную жизнь покупателей.

Стало известно о появлении весов, которые способны определить продукт в супермаркете.

Такой прибор самостоятельно меньше чем за секунду распознает, что в него положили.

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«Наше решение позволяет очень быстро и точно определить, какой товар находится на платформе для печати этикетки. Скорость распознавания - порядка 200 милисекунд, это позволит уменьшить время задержки клиента возле весов в четыре раза», – сообщил руководитель отдела разработки и поддержки решений компании Илья Тютюнник. 

Об этом сообщили ria.ru.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как правильно экономить деньги.

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