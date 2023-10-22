Теперь весы сами распознают продукт – что изменится в магазинах

Стало известно о появлении весов, которые способны определить продукт в супермаркете.

Такой прибор самостоятельно меньше чем за секунду распознает, что в него положили.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Наше решение позволяет очень быстро и точно определить, какой товар находится на платформе для печати этикетки. Скорость распознавания - порядка 200 милисекунд, это позволит уменьшить время задержки клиента возле весов в четыре раза», – сообщил руководитель отдела разработки и поддержки решений компании Илья Тютюнник.

Об этом сообщили ria.ru.