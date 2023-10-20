Удастся сэкономить деньги: расходы вас больше не будут беспокоить

Экономист и инвестор Владимир Григорьев рассказал, как сокращать траты и не чувствовать себя ущемленным.
Специалист отметил, что обязательные расходы по типу оплаты ЖКХ, Интернета, трат на транспорт стоит оставить в неизменном виде. А вот все остальные можно урезать.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Во-первых, можно экономить на фастфуде. И еще вполне нормально брать с собой на работу собственную еду.
2. Проверить подписки на телефоне. Так удастся не переплачивать за лишние приложения.
3. Лучше обдумывайте все свои «хочу». Иногда они просто неразумные.
4. Товары дорогих брендов лучше забыть. Всегда им можно найти качественную и более доступную альтернативу.
Об этом эксперт рассказал в беседе с vm.ru.