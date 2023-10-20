Удастся сэкономить деньги: расходы вас больше не будут беспокоить

Экономист и инвестор Владимир Григорьев рассказал, как сокращать траты и не чувствовать себя ущемленным.

Специалист отметил, что обязательные расходы по типу оплаты ЖКХ, Интернета, трат на транспорт стоит оставить в неизменном виде. А вот все остальные можно урезать.

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Во-первых, можно экономить на фастфуде. И еще вполне нормально брать с собой на работу собственную еду.