Царапины на окрашенных стенах исчезнут – просто возьмите мел

На окрашенных стенах могут появиться трещины. Эксперты рассказали, как с этим бороться.

Убрать повреждения без ремонта практически невозможно. Однако у специалистов есть свой трюк.

Дефекты на стенах можно удалить с помощью обычного мела. Стоит закрасить царапины канцелярским предметом.

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Самое сложное в этом методе – найти подходящий цвет мела. Об этом рассказали в Дзен-канале Тechnotion.