Больше не придется тратить часы на чистку ванны и унитаза – полезная рекомендация

Санузел. Фото: Global Look Press 

Уборка станет проще.

Опытные домохозяйки рассказали, что нужно сделать для экономии времени и сил при уборке санузла.

Оказалось весь секрет кроется в правильной подборке предметов и средств для уборки.

К слову, обычный ершик не поможет. Лучше выбирать  изделия с силиконовыми ворсинками. Такому ершику не страшны влага или запахи.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

А для уборки душевой кабины отлично подойдет скребок для сгона воды из силикона. Об этом рассказали в sportkp.ru.

Напомним, ранее стало известно, как отмыть кофейный налет четырьмя способами.

Читайте также