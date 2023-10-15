Больше не придется тратить часы на чистку ванны и унитаза – полезная рекомендация

Опытные домохозяйки рассказали, что нужно сделать для экономии времени и сил при уборке санузла.

Оказалось весь секрет кроется в правильной подборке предметов и средств для уборки.

К слову, обычный ершик не поможет. Лучше выбирать изделия с силиконовыми ворсинками. Такому ершику не страшны влага или запахи.

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А для уборки душевой кабины отлично подойдет скребок для сгона воды из силикона. Об этом рассказали в sportkp.ru.