Кружки будут чистыми: как отмыть кофейный налет четырьмя способами

Кружки. Фото: Global Look Press 

Вы могли не догадываться, что вам помогут эти средства.

Кофейный налет возможно отмыть, об этом рассказали опытные домохозяйки.

Кружки с коричневым дном – больше не проблема. Есть четыре доступных способа отмыть неприятный налет с кружки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

Во-первых, попробуйте отмыть колой налет внутри кружки. Состав газировки способствует очищению посуды. Налейте в кружку колу, в которой содержится специальная кислота. Пусть напиток останется в кружке с вечера до утра.

Во-вторых, поможет водка. Возьмите ватный диск и пропитайте его водкой. А далее отмойте диском кружки. 

В-третьих, можно смешать соль и уксус. Вы заливаете соль уксусом и немного ждете. А дальше получившуюся пасту нанесите на загрязнения. Так от налета не останется и следа.

В-четвертых, справится с пятнами еще и паста. Зубную пасту наносят на жесткую сторону губки для мытья посуды и убирают налет с кружек.

Об этом рассказали в belnovosti.by.

Читайте также