Кружки будут чистыми: как отмыть кофейный налет четырьмя способами

Кофейный налет возможно отмыть, об этом рассказали опытные домохозяйки.

Кружки с коричневым дном – больше не проблема. Есть четыре доступных способа отмыть неприятный налет с кружки.

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Во-первых, попробуйте отмыть колой налет внутри кружки. Состав газировки способствует очищению посуды. Налейте в кружку колу, в которой содержится специальная кислота. Пусть напиток останется в кружке с вечера до утра.