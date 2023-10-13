Кружки будут чистыми: как отмыть кофейный налет четырьмя способами

Кофейный налет возможно отмыть, об этом рассказали опытные домохозяйки.
Кружки с коричневым дном – больше не проблема. Есть четыре доступных способа отмыть неприятный налет с кружки.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Во-первых, попробуйте отмыть колой налет внутри кружки. Состав газировки способствует очищению посуды. Налейте в кружку колу, в которой содержится специальная кислота. Пусть напиток останется в кружке с вечера до утра.
Во-вторых, поможет водка. Возьмите ватный диск и пропитайте его водкой. А далее отмойте диском кружки.
В-третьих, можно смешать соль и уксус. Вы заливаете соль уксусом и немного ждете. А дальше получившуюся пасту нанесите на загрязнения. Так от налета не останется и следа.
В-четвертых, справится с пятнами еще и паста. Зубную пасту наносят на жесткую сторону губки для мытья посуды и убирают налет с кружек.
Об этом рассказали в belnovosti.by.