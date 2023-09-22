В Wildberries рассказали о запрещенной продукции, поступающей в продажу

Продажа товаров для курения, в том числе вейпов, на Wildberries запрещена. Попытки торговать такой продукцией на маркетплейсе имеют место быть, но это единичные случаи, которые быстро пресекаются защитными механизмами торговой площадки, рассказали в пресс-службе компании.

«Мы пониманием, что продавцы могут прибегать к различным «хитростям», чтобы обойти защитные системы компании, но даже если это и происходит, то, как правило, это единичные экземпляры, продажа которых быстро пресекается, а к нарушителям применяются санкции», — цитирует ТАСС представителей Wildberries.

Отмечается, что правилами маркетплейса запрещена реализация любой продукции для курения, даже безникотиновой, и сопутствующих аксессуаров. Мониторинг осуществляют не только внутренняя служба поддержки, но и бот, который блокирует подобный ассортимент при попытке продавцов разместить его на платформе.

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Добавим, что ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить Wildberries в связи со случаями продажи вейпов через данную онлайн-площадку. Закон об ужесточении правил оборота всех типов таких устройств вступил в силу с 1 июня.